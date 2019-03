Weniger Privatpleiten in NRW: Ruhrgebiet bleibt schwierig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt hat in Nordrhein-Westfalen - wie in ganz Deutschland - für weniger Privatpleiten gesorgt. NRW-weit meldeten im vergangenen Jahr gut 22 300 Menschen eine Privatinsolvenz an - 2,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Für Nordrhein-Westfalen ist das der niedrigste Stand seit 2005. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Schuldenbarometer der Hamburger Auskunftei Crifbürgel hervor.

Von dpa