Steuerhinterziehung: Frühere Milli-Görüs-Spitze verurteilt

Laut dem Urteil hatten die Angeklagten dem Fiskus Einkünfte aus der Organisation von Pilgerreisen verschwiegen. Dabei, so der Vorsitzende Richter, hätten die Angeklagten unter massivem Druck aus der Türkei gestanden. Die hinterzogenen Steuerbeträge seien von den Angeklagten an den Gründer von Milli-Görüs, den früheren türkischen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan (1926-2011), nach Ankara überwiesen worden. Das Gericht hielt den Angeklagten aber zugute, dass das System der Steuerhinterziehung von ihren Vorgängern im Vorstand begründet worden war. «Es ist was anderes, ob man ein System begründet oder hineinrutscht», sagte der Vorsitzende. Der entstandene Steuerschaden ist laut Gericht inzwischen beglichen worden. Der Prozess zog sich über 80 Verhandlungstage seit 2017 hin.