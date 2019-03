Demolierter Lkw-Auflieger: Polizei verhindert Weiterfahrt

Overath (dpa/lnw) - An der rechten Seite des Frachtraums fehlt ein großes Stück und die rechte Ladetür ist auch nicht mehr vorhanden: Nach einem Unfall in Belgien wollte ein Lkw-Fahrer mit einem stark demolierten Auflieger quer durch Deutschland nach Polen fahren. Das haben Ermittlungen der Polizei ergeben, nachdem Beamte den Sattelzug am Rastplatz Aggertal-Süd in Overath - an der A4 östlich von Köln - vorfanden und eine Weiterfahrt untersagten. Ein Mitarbeiter einer Tankstelle hatte am Mittwoch auf das stark beschädigte Fahrzeug aufmerksam gemacht.

Von dpa