LKA-Chef: Vieles sprach anfangs für Straftat

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Jahr nach dem vermeintlichen «Hacker»-Angriff auf die frühere Agrarministerin Christina Schulze Föcking ( CDU ) steht die damalige umstrittene Kommunikation der Landesregierung auf dem Prüfstand. Im Untersuchungsausschuss zur «Hacker-Affäre» bekräftigte Landeskriminalamtschef Frank Hoever , dass in den ersten Tagen nach dem Cyber-Alarm eine Straftat nicht ausgeschlossen wurde. «Es sprach erst ganz viel dafür, dass hier eine Straftat im Raum stand», sagte Hoever am Freitag in Düsseldorf. «Zutreffende Anhaltspunkte lagen allemal vor.» Aber schon etwa eine Woche später hätten sich in den Ermittlungen Hinweise auf einen möglichen Bedienungsfehler des TV-Netzwerks auf dem Hof ergeben. Letzte Gewissheit für die Bedienungspanne habe aber eine technische Untersuchung einer Firma gegeben, die erst Anfang Juni vorgelegen habe.

Die Opposition will prüfen, ob die Regierung von Armin Laschet (CDU) Parlament und Öffentlichkeit über den vermeintlichen Hacker-Angriff getäuscht hat und die politische angeschlagene Schulze Föcking voreilig als Opfer habe inszenieren wollen.

Es habe kurz nach dem vermeintlichen Angriff auf das private TV-Netzwerk im März 2018 keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Anzeige Schulze Föckings nicht auf Tatsachen beruhe, sagte Hoever. Die damalige Ministerin habe noch tags zuvor eine Vielzahl von Hass- und Drohbotschaften erhalten. Auch hätten sich im Vorfeld Tierschützer unberechtigt Zutritt zu ihrem Hof verschafft.

Im März 2018 waren auf dem privaten Fernseher Schulze Föckings plötzlich Aufnahmen aus einer Fragestunde im Landtag zu sehen. Darin ging es um die umstrittene Schweinehaltung im Betrieb ihrer Familie. Die Ermittlungen wurden im Juni 2018 offiziell eingestellt. Die Landesregierung und Schulze Föcking hatten aber schon Wochen vorher Hinweise auf den falschen Alarm.

Im Fokus steht auch eine umstrittene Pressemitteilung des Regierungssprechers Wiermer am Tag nach dem Vorfall. Darin schrieb er unter Berufung auf die Ermittlungsbehörden als Tatsachenbehauptung, dass es von «unbekannter Seite Versuche gegeben» habe, auf persönliche Daten Schulze Föckings zuzugreifen. «Mindestens teilweise waren die Versuche demnach auch erfolgreich», hieß es weiter. «Die Landesregierung verurteilt die offenkundig kriminellen Eingriffe in die Privatsphäre der Ministerin aufs Schärfste.»

Gesicherte Erkenntnisse für einen teilweise erfolgreichen Angriff auf das heimische TV-Netzwerk hatte es nach bisherigen Aussagen von Beamten noch nicht gegeben. LKA-Chef Hoever wollte die Pressemitteilung nicht bewerten. Er verwies aber darauf, dass noch in der Nacht des Cyber-Alarms eine erste Schnellmeldung der Polizei herausging mit dem Satz: «Unbekannte Täter griffen auf bisher unbekannte Weise auf den Privatfernseher (...) zu.» Allerdings gehe in solchen ersten Meldungen die «Schnelligkeit vor Genauigkeit», betonte Hoever. «Da können im Einzelfall schon mal Dinge drinstehen, die sich im Nachhinein nicht bewahrheiten.»