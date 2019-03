Schüler gehen erneut für Umwelt und Klima auf die Straße

Düsseldorf (dpa/lnw) - Tausende Schüler und Studenten wollen sich am Freitag auch in Nordrhein-Westfalen erneut für mehr Klimaschutz einsetzen. «Wir erwarten diesmal 5000 bis 10 000 Teilnehmer», sagte eine Sprecherin der Bewegung «Fridays for Future» am Freitag. In großen Städten wie Duisburg und Dortmund würden mehrere hundert Demonstranten erwartet, in kleineren Städten seien es weniger. In Düsseldorf versammelten sich die ersten Schüler am Morgen vor dem Landtag.

Von dpa