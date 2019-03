Düsseldorf setzt auf Bundesliga-Playoffs

Düsseldorf (dpa) - Nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League hat der Triple-Gewinner Borussia Düsseldorf in dieser Tischtennis-Saison nur noch eine Chance auf einen Titel: An diesem Sonntag (15.00 Uhr) beginnen mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken die Playoff-Halbfinals der Bundesliga TTBL. In der zweiten Partie spielen schon am Samstagabend (19.00 Uhr) der Hauptrunden-Erste TTF Ochsenhausen und der TTC Schwalbe Bergneustadt gegeneinander.

Von dpa