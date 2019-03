Zoll stoppt illegalen Handel mit Potenzmitteln im Internet

In der Werbung wurde die Ware als Nahrungsergänzungsmittel angepriesen. Tatsächlich enthielten die Kapseln Wirkstoffe, wie sie auch Pharmahersteller einsetzen. Bereits am 14. März kam es zu Durchsuchungen in Ulm, Köln und im Kreis Esslingen. Neben den Potenzmitteln wurden auch über 700 Kosmetikartikel sichergestellt. Ferner Bankguthaben und ein Sportwagen im Wert von rund 500 000 Euro. Auf die Spur des illegalen Handels kamen die Ermittler unter anderem durch einen Tipp von spanischen Behörden.