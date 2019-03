Radfahrer im toten Winkel: Warnsystem alarmiert LKW-Fahrer

Wesel (dpa/lnw) - Wesel am Niederrhein will ein Warnsystem installieren, das Radfahrer im toten Winkel vor abbiegenden Lastwagen schützen soll. Dabei sollen Lkw-Fahrer mit LED-Leuchten gewarnt werden, wenn eine Wärmebildkamera einen herannahenden Fußgänger oder Radfahrer erfasst, wie die Stadt Wesel am Freitag mitteilte. Die Polizei habe unlängst einen entsprechenden Beschluss gefasst, nachdem es zwei schwere Unfälle mit einem toten und einem schwerverletzten Radfahrer gegeben habe. «RP-online» hatte zuvor berichtet.

Von dpa