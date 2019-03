Dortmund (dpa/lnw) - Eine Fußgängerin ist in Dortmund völlig unvermittelt von einem Mann angegriffen und mit einem Messer im Gesicht verletzt worden. Die 34-Jährige kam nach der Attacke auf einem Gehweg am Donnerstagabend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Freitag mit. Zeugen und Rettungskräfte hatten Erste Hilfe am Tatort geleistet.

Von dpa