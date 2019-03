Monschau (dpa/lnw) - In der Eifel bahnt sich mit den ersten blühenden Narzissen ein Naturschauspiel an, zu dem in den nächsten Wochen Scharen von Wanderern erwartet werden. «Die Narzissenblüte hat begonnen», sagte eine Sprecherin der Monschau Touristik am Freitag - allerdings noch sehr zaghaft und auf den warmen Südhängen. In den Tälern habe es in den vergangenen Nächten ja noch gefroren.

Von dpa