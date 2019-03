Herne (dpa/lnw) - Das Steinkohleunternehmen RAG hat am Freitag in Herne ein neues Kontrollzentrum für die sogenannten Ewigkeitsaufgaben offiziell in Betrieb genommen. Die neue Leitwarte steuert und kontrolliert zentral von Herne aus alle wichtigen Prozesse rund um das Wasser in den früheren Bergbaurevieren Ruhr, Saar und Ibbenbüren.

Von dpa