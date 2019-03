Mehr Geld für Beamte in NRW: Tarifergebnis wird übertragen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Beamten in Nordrhein-Westfalen erhalten genau wie ihre angestellten Kollegen im öffentlichen Dienst acht Prozent mehr Geld. Das Tarifverhandlungsergebnis der Angestellten werde «eins zu eins auf Beamte, Richter und Versorgungsempfänger übertragen», sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Arbeitnehmervertreter begrüßten die Entscheidung.