Hausreihe evakuiert: Keine weitere Einsturzgefahr

Wuppertal (dpa/lnw) - Die Befürchtung, in Wuppertal könnten noch mehr Häuser einsturzgefährdet sein, hat sich bislang nicht bestätigt. Die intensiven Untersuchungen hätten dafür bislang keine Anzeichen zu Tage gefördert, berichtete Bergbauexperte Peter Hogrebe am Freitag auf Anfrage. Die Bewohner von fünf evakuierten Häusern einer instabil gewordenen Häuserzeile können dennoch vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück.

Von dpa