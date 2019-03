Kölner Flughafen: Autofahrer krachen in neue Schranken

Köln (dpa/lnw) - Ein neu eingeführtes Parksystem am Kölner Flughafen hat mehrere Autofahrer offenkundig so überrascht, dass sie in die geschlossenen Schrankenanlagen gekracht sind. Am Freitag hätten sich bis zum späten Nachmittag fünf derartige Vorfälle ereignet, berichtete eine Airport-Sprecherin: «Eigentlich sind die Schranken gut sichtbar gewesen. Aber offensichtlich dauert es ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt.»

Von dpa