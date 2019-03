3000 Menschen demonstrieren für Erhalt von Tagebaudörfern

Erkelenz (dpa) - Mehrere tausend Menschen haben am Samstag im Rheinischen Braunkohlerevier gegen die weitere Zerstörung von Tagebaudörfern demonstriert. Die Veranstalter schätzten die Zahl der Teilnehmer auf rund 3000, die Polizei Heinsberg sprach von etwa 1800. In einem Sternmarsch zogen die Demonstranten von mehreren Ortschaften am Tagebau Garzweiler in das Dorf Keyenberg. Die Ortschaft soll als erste von noch fünf Dörfern der Braunkohle weichen.

Von dpa