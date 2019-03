Betrunkener Fahrer beschädigt Fahrzeuge

Krefeld (dpa/lnw) - Gleich acht parkende Fahrzeuge hat ein stark betrunkener Autofahrer in Krefeld beschädigt. Zunächst sei der 28-Jährige geflohen, aber nach kurzer Zeit zum Unfallort zurückgekehrt, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort erwartete ihn schon die Polizei und entnahm eine Blutprobe. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Bei seiner Trunkenheitsfahrt war der Mann immer wieder von der Fahrbahn abgekommen und hatte in drei Straßen Autos touchiert. «Völlig außer Kontrolle», kommentierte ein Polizeisprecher. Es entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro.

Von dpa