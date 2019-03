44-Jähriger soll Kinder sexuell belästigt haben: U-Haft

Erste Ermittlungen ergaben, dass Zeugen den Verdächtigen schon mehrfach am Sportplatz gesehen hatten. Beamte observierten daraufhin am Freitag den Sportplatz und konnten den Tatverdächtigen aufgrund der guten Beschreibung festnehmen. Er sei bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Am Samstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt.