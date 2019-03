Langer Stau nach Auffahrunfall auf der Autobahn 43

Herne (dpa/lnw) - Autofahrer auf der Autobahn 43 in Richtung Wuppertal müssen am Montagmorgen viel Zeit und Geduld mitbringen. Wegen Bergungsarbeiten nach einem Auffahrunfall in einer Baustelle bildete sich zwischen Recklinghausen/Herten und Herne-Eickel ein zehn Kilometer langer Stau. Die Bergung eines Transporters und eines Autos aus dem Baustellenbereich sei kompliziert, sagte eine Polizeisprecherin. Weil die Strecke nur einspurig befahrbar sei, müssten Autofahrer am Morgen etwa 45 Minuten mehr einplanen, hieß es bei der WDR-Verkehrslage.

Von dpa