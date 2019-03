Er hatte sich die repräsentative Oberklasse-Limousine für eine nächtliche Spritztour mit zwei Freunden aus der väterlichen Werkstatt «geborgt». Dabei war bei Tempo 200 auf der Autobahn 43 bei Haltern am See ein Hinterreifen geplatzt. Das Auto schleuderte in die Leitplanke. Um die Spritztour zu vertuschen und die Fingerabdrücke zu vernichten, zündete das Trio den Wagen kurzerhand an.

Der 22-Jährige, der den Wagen gesteuert hatte, wurde deswegen zu sechs Monaten und ein 31-Jähriger zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Autobesitzer, ein 40-jähriger Geschäftsmann aus Solingen, hatte den gebrauchten Wagen einen Monat zuvor für 13 000 Euro gekauft und zur Reparatur in die Werkstatt. Den Schaden - 13 000 Euro - hat ihm das geständige Trio bereits ersetzt.