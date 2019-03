Pinkwart rechnet mit massivem Windkraft-Ausbau in NRW

Köln (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) rechnet in den nächsten Jahren mit einem massiven Ausbau der Windkraft und anderer erneuerbarer Energien in NRW. Die Gesamtmenge an Windkraft, die in den vergangenen Jahren aufgebaut worden ist, werde in den nächsten fünf Jahren noch einmal verdoppelt, sagte der Minister am Montag im Gespräch mit dem WDR.

Von dpa