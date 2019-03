Der frühere Präsident lässt sich am Donnerstag kommender Woche für etwa eine Stunde in der Lanxess-Arena interviewen. Das Gespräch ist Teil eines vierstündigen «World Leadership Summit». Dabei geht es um die Frage, was gute Führung heute bedeutet. Außer Obama sprechen unter anderem US-Bestsellerautor John Strelecky («Das Café am Rande der Welt»), der Bonner Unternehmer Frank Thelen und die Management-Trainerin Sabine Asgodom.