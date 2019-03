Gasleitung beschädigt: Bauarbeiter hält Daumen drauf

Ratingen (dpa/lnw) - Ein Bauarbeiter hat in Ratingen bei Düsseldorf eine leckgeschlagene Gasleitung mit seinem Daumen abgedichtet. «Er hat so verhindert, dass eine größere Menge Gas austreten konnte», sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, hockte der Bauarbeiter in der Grube und hielt den Daumen auf das Loch in der Leitung.

Von dpa