Luxusautos blockieren A 3: Vermutlich für Hochzeitsfotos

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehrere Autofahrer haben mit ihren teuren Sportwagen die A3 bei Düsseldorf blockiert - vermutlich um auf der Fahrbahn Hochzeitsfotos zu schießen. Einer Zivilstreife seien zwei Porsche und ein Audi R8 aufgefallen, die mit Warnblinklicht auf allen Spuren hin und her pendelten, so den Verkehr hinter sich ausbremsten und schließlich stoppten, wie die Polizei am Montag berichtete.

Von dpa