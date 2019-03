Toter Mann nach Wohnungsbrand entdeckt

Solingen (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat bei einem Wohnungsbrand in Solingen die Leiche eines 64-Jährigen gefunden. Eine Obduktion soll klären, ob der Mann bei dem Brand starb, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach war das Feuer am Sonntagabend in der Wohnung des Opfers im zweiten Stock eines Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht. Ermittler der Kriminalpolizei beschlagnahmten die Wohnung. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Von dpa