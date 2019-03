Angst vor Masern-Ausbruch

Was für eine fahrlässige Lässigkeit: Die Zahl derjenigen, die sich in Deutschland freiwillig gegen Masern impfen lassen, sinkt. Auf der anderen Seite steigt in einer globalisierten Welt das Risiko, sich mit dem tückischen Erreger anzustecken, weiter an. Die Bitten von Ärzten, Gesundheitspolitikern und Menschen, die besonders gefährdet sind, sich anzustecken, verhallen in einer Mischung aus Ignoranz und Sorglosigkeit fast ungehört.

Es ist ein Armutszeugnis, dass Schulen in Niedersachsen und Kindertagesstätten in NRW sich nicht mehr anders zu helfen wissen und Kindern ohne Impfnachweis die Teilnahme am Unterricht verweigern müssen. Noch einmal: Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit, sondern sie zeitigen schwere gesundheitliche Schäden und beinhalten ein hohes Ansteckungsrisiko.

Eine möglichst hohe Impfquote wäre nicht nur eine persönliche Vorsorgemaßnahme, sondern ist auch ein Zeichen der Solidarität – auch mit denen, die aus gesundheitlichen Grünen nicht geimpft werden können. Wenn dies nicht überzeugt, dann muss mittelfristig eine gesetzliche Pflicht eingeführt werden. Eine weitere Sorg- und Tatenlosigkeit jedenfalls ist zu gefährlich. | - Von Frank Polke