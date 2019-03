Polizei will mutmaßlichen Fäkalienwerfer von Baumhaus holen

Aachen (dpa/lnw) - Die Polizei will einen mutmaßlichen Fäkalienwerfer von einem Baumhaus im Hambacher Forst holen. Der Bereich, in dem sich mehrere Baumhäuser befinden, wurde abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Person stehe im Verdacht, eine Straftat begangen zu haben. «Wir geben ihr noch mal die Möglichkeit, freiwillig herunterzukommen», sagte die Sprecherin. Andernfalls werde die Polizei in das Baumhaus gehen und die Person von dort herunterholen, um die Personalien festzustellen.

Von dpa