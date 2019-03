Bielefeld (dpa) - Im Prozess um den Dreifachmord von Hille geht es heute im Landgericht Bielefeld um die Schuldfähigkeit des jüngeren der beiden Angeklagten. Die forensische Psychiaterin Nahlah Saimeh stellt ihr Gutachten zu Kevin R. vor. Dabei ist ihre Einschätzung auch dazu gefragt, ob der 24-Jährige einen Hang zu Straftaten hat und bei einer Verurteilung deshalb eine Sicherungsverwahrung in Betracht gezogen werden soll. Saimeh hatte in dem Prozess bereits als Zeugin ausgesagt und Kevin R. als psychisch gesunden Mann beschrieben.

Der ehemalige Zeitsoldat Kevin R. und der frühere Fremdenlegionär Jörg W. sind wegen Mordes aus Habgier angeklagt. Die Beiden sollen zuerst einen 72-jährigen Nachbarn, dann einen 64-jährigen Hilfsarbeiter und später einen 30 Jahre alten Geschäftspartner getötet haben, um sich zu bereichern. Die drei Leichen waren vor rund einem Jahr verscharrt auf Höfen in Hille in Ostwestfalen an der Landesgrenze zu Niedersachsen gefunden worden. Im Bielefelder Prozess haben sich die beiden Deutschen bislang gegenseitig belastet.

Zur Schuldfähigkeit des 51-jährigen Jörg W. hatte Mitte Februar eine andere Gutachterin ihre Einschätzung vorgetragen. Demnach ist der ältere Angeklagte psychisch gesund und damit voll schuldfähig. Bei der Frage, ob er zu weiteren Gewalttaten neige und daher eine Sicherungsverwahrung nötig sei, legte sich die Expertin nicht fest.