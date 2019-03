Bertelsmann stellt Bilanz 2018 in Berlin vor

Bertelsmann hatte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 beim Umsatz ordentlich zulegt, beim Gewinn aber geschwächelt. An der Prognose für das Gesamtjahr hatte Thomas Rabe aber festgehalten. Am Dienstag sagt der Konzernchef, ob er das Ziel erreicht hat.