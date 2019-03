Studenten-Netzwerk Erasmus erhält Karlsmedaille 2019

Das Erasmus Student Network (ESN) betreut Austauschstudenten, die in der Regel vom Erasmus-Programm vermittelt werden. Dabei handelt es sich um ein EU-Austauschprogramm, bei dem Studenten für eine gewisse Zeit an ausländische Hochschule wechseln können. Das ESN hilft ihnen bei der Integration in der jeweilige Stadt.

Mit der Karlsmedaille für europäische Medien werden Menschen und Institutionen ausgezeichnet, die in besonderer Weise zur europäischen Einigung und zur Herausbildung einer europäischen Identität beigetragen haben. Der Preis wird im Vorfeld der Karlspreisverleihung übergeben. In diesem Jahr soll der Präsident des Erasmus Student Networks, der Portugiese João Pinto, die Auszeichnung am 23. Mai im Aachener Rathaus in Empfang nehmen.