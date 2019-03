Attendorn (dpa/lnw) - Ein 71 Jahre alter Autofahrer ist im Streit mit einem Mitfahrer im Kreis Olpe zusammengebrochen und gestorben. Beide Männer seien am Montagabend in Attendorn in Streit geraten, der 71-Jährige sei dann auf der Straße gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Todesursache war aber zunächst unklar. Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Von dpa