Immer mehr Schüler fallen durchs Abitur

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Es ist die erste große Prüfung - und sie endet für immer mehr junge Leute mit einer handfesten Enttäuschung: In Deutschland wie in Nordrhein-Westfalen rasseln wieder mehr Schüler durchs Abitur. In den vergangenen neun Jahren ist die Quote der nicht bestandenen Prüfungen nahezu stetig gestiegen, wie eine Auswertung der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Während im Abiturjahrgang 2009 laut Statistik der Kultusministerkonferenz 2,34 Prozent der Schüler durchfielen, waren es 2017 bundesweit schon 3,78 Prozent. In Nordrhein-Westfalen lag die Quote 2012 bei 1,9 Prozent (1611 Schüler). Zwei Jahre später waren es 2,8 Prozent. 2017 rasselten 3,5 Prozent der Schüler durch die Abiprüfung. 3051 Einzelschicksale steckten hinter dieser Zahl.

Von dpa