BVB-Profis Witsel, Götze und Alcácer zurück im Training

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund kann nach der Länderspielpause wieder mit drei Leistungsträgern planen. Axel Witsel, Mario Götze und Paco Alcácer kehrten am Dienstag in das Mannschaftstraining des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga zurück. Damit steigen die Chancen der Rekonvaleszenten auf einen Einsatz im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg. Das Trio hatte beim 3:2-Erfolg am vergangenen Spieltag bei Hertha BSC verletzungsbedingt gefehlt.

Von dpa