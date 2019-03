Getränkedose explodiert: Sechs Leichtverletzte auf Schulhof

Ahaus (dpa/lnw) - Bei der Explosion einer Getränkedose auf dem Pausenhof einer Schule im münsterländischen Ahaus sind am Dienstag mindestens sechs Schüler eines Berufskollegs leicht verletzt worden. Unbekannte hätten die mit Papier umwickelte und qualmende Dose mitten in eine Schülergruppe auf dem Vorplatz gerollt, teilte die Polizei mit. Sie wurde mit einem lauten Knall in Kleinteile zerfetzt. Die sechs Schüler im Alter von 21 bis 28 Jahren klagten anschließend über Kopfschmerzen und Ohrengeräusche, konnten aber weiter am Unterricht teilnehmen.

Von dpa