Städte an Bahnstrecke Münster-Dortmund wollen Verbesserungen

Dortmund/Münster (dpa/lnw) - Die Städte entlang der derzeit nur eingeschränkt nutzbaren Bahnstrecke zwischen Dortmund und Münster fordern Verbesserungen im Fernverkehr - kurzfristig wie dauerhaft. Auf Initiative der Oberbürgermeister von Dortmund und Münster wollen die Spitzen der Städte und Gemeinden in der Region an diesem Freitag (29.3.) eine gemeinsame Resolution für den Ausbau der Strecke unterzeichnen. Die 42 Kilometer lange, eingleisige Strecke zwischen Lünen und Münster sei einer der größten Engpässe im deutschen Fernverkehrsnetz, heißt es in einer Mitteilung von Dienstag.