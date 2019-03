Schüsse vor Diskothek: Polizeieinsatz zum Prozessauftakt

Bielefeld (dpa/lnw) - Unter hohen Sicherheitsauflagen hat am Mittwoch am Landgericht Bielefeld ein Prozess um Schüsse vor einer Diskothek in Bad Oeynhausen begonnen. Polizeikräfte sicherten sowohl den Eingang des Landgerichts als auch den Kontrollbereich vor dem Verhandlungssaal. Angeklagte und Opfer, die als Nebenkläger in dem Verfahren auftreten, wurden zeitlich getrennt in den Raum geführt.

Von dpa