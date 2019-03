Essen (dpa/lnw) - Vor 1250 Zuschauern hat der Tote-Hosen-Film «Weil du nur einmal lebst» in der ausverkauften Lichtburg in Essen am Dienstagabend NRW-Premiere gefeiert. Für den Dokumentarfilm von Regisseurin Cordula Kablitz-Post hatten Kameramänner die Düsseldorfer Punkrocker bei ihrer vergangenen Tournee monatelang bis nach Argentinien begleitet.

107 Minuten lang sind die Zuschauer mit den Hosen unterwegs quer durch die Republik - von Stuttgart, über Chemnitz, Dresden und Berlin bis zum Finale in Düsseldorf. Der Dokumentarfilm zeigt die Band im 37. Jahr ihres Bestehens vor und hinter den Kulissen.

Filmemacher und Musiker wurden bei der Premiere in Essen mit lang anhaltendem Beifall bedacht. An diesem Donnerstag kommt der Film in die Kinos.