Vor allem Fahrgäste der Linie RE 13 zwischen Venlo und Mönchengladbach seien zunächst betroffen gewesen, sagte eine Sprecherin des Eurobahn-Betreibers Keolis . „Für die konnten wir kurzfristig keinen Schienenersatzverkehr einrichten.“

Auch bei der Linie RE 3 zwischen Düsseldorf und Hamm kam es der Sprecherin zufolge am Morgen zu Ausfällen. Die Strecke sei allerdings gut durch andere Verkehrsunternehmen abgedeckt. Entsprechend biete Keolis für den Abschnitt keine Ersatzbusse an. Der Warnstreik sollte bis 9.00 Uhr dauern. Zunächst hätten sich nur wenige Mitarbeiter beteiligt, sagte die Sprecherin. Via Twitter informiert das Unternehmen über Zugausfälle.

Zu dem Warnstreik hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) an den Standorten Hagen, Hamm-Heesen, Bielefeld-Sieker, Düsseldorf und Mönchengladbach aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter der Eurobahn unter anderem 7,5 Prozent mehr Geld.