Staus bremsen Berufspendler teils bis zu einer Stunde aus

Werl (dpa/lnw) - Stau so weit das Auge reicht: Auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen haben Fahrer am Mittwochmorgen teils enorme Verzögerungen hinnehmen müssen. Auf der A44 mussten sie in Richtung Dortmund zwischenzeitlich mehr als eine Stunde zusätzliche Fahrzeit zwischen Unna-Ost und dem Kreuz Werl einplanen. Das meldete der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen auf seinem Online-Verkehrsportal.

Von dpa