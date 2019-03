Schnellinger: «Ich wurde nur gerufen, wenn es brannte»

Rom/Segrate (dpa/lnw) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Karl-Heinz Schnellinger hat den Eindruck, in Deutschland in Vergessenheit geraten zu sein. «Die Leute können sich ja nicht alles merken, was man gewonnen hat», sagte der gebürtige Dürener Schnellinger, der seit langem in Italien in der Nähe von Mailand lebt, der Deutschen Presse-Agentur kurz vor seinem 80. Geburtstag am Sonntag. In Deutschland habe man ihn nur gerufen, «wenn es brannte, wenn einer fehlte, wenn sie mich brauchten. Sonst hat sich wenig einer drum gekümmert. Auch heute. Wer kümmert sich im Deutschen Fußball schon um die Älteren?»

Von dpa