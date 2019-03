DFB-Sportgericht belegt MSV Duisburg mit 11 100-Euro-Strafe

Frankfurt/Main (dpa/lnw) - Zweitligist MSV Duisburg ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Geldstrafe in Höhe von 11 100 Euro belegt worden. Das teilte der DFB am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. In der Liga-Auswärtsbegegnung mit dem VfL Bochum am 29. Januar (2:1 für Bochum) hatten Duisburger Zuschauer verbotene Pyrotechnik gezündet. Geahndet wurden zudem Bierbecherwürfe aus dem Fanbereich des MSV während des Achtelfinalspiels im DFB-Pokal am 5. Februar gegen den Ligakonkurrenten SC Paderborn. Diese Partie hatte Duisburg mit 1:3 verloren.

Von dpa