Betrunkener parkt vor Einfahrt: Frau kommt nicht raus

Bergheim (dpa/lnw) - Parken mit Promille: Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Bergheim bei Köln als ein unüberwindbares Hindernis erwiesen. Der 36-Jährige saß am Dienstag hinter dem Steuer eines Wagens, der schräg auf einem Bürgersteig und direkt vor einer Einfahrt hielt, wie die Polizei mitteilte. Eine 65-Jährige, die eigentlich mit ihrem Auto aus der Einfahrt wollte, kam nicht vorbei. Allerdings war der Mann nicht ansprechbar. Erst als Polizisten gegen die Scheibe klopften kam er langsam zu Bewusstsein. Das Auto wurde von der Polizei verschoben und konnte so niemanden mehr behindern. Der Mann, der nach Polizeiangaben stark alkoholisiert war, kam in ein Krankenhaus.

Von dpa