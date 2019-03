Der Vertrag Eggesteins , der zuletzt erstmals zum Kader der A-Nationalmannschaft gehörte, in den Spielen gegen Serbien (1:1) und in den Niederlanden (3:2) aber nicht eingesetzt wurde, endet zwar erst 2020. Werder hätte indes nur im Falle eines Wechsels in diesem Sommer noch eine Ablösesumme kassieren können. Angeblich waren oder sind am offensivstarken Talent einige Spitzenclubs interessiert. Unter anderem wurde immer wieder der BVB genannt.