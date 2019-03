Leverkusener Kita: Träger sieht «mutwillige Verunreinigung»

Leverkusen (dpa/lnw) - Im Fall der belasteten Mahlzeiten in einer Leverkusener Kindertagesstätte geht der Kita-Träger von einer «mutwilligen Verunreinigung» aus. Eine Paprika-Rahmsoße und eine Gemüsesuppe seien offenbar mit Reinigungsmitteln aus der Kita verunreinigt worden. Glücklicherweise habe kein Kind und kein Erwachsener davon gegessen oder sei auch nur damit in Berührung gekommen, sagte der Geschäftsführer des Kita-Verbunds, Hans Höroldt, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Leverkusen.

Von dpa