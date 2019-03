Münster (dpa/lnw) - Mit einem neuen Chef an der Spitze präsentiert die Agravis Raiffeisen AG heute in Münster ihre Bilanz für das Jahr 2018. Deutschlands zweitgrößter Agrarhändler mit Sitz in Münster und Hannover hatte sich im Februar überraschend von Vorstandschef Andreas Rickmers getrennt. Grund: Unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung. Seit dem 14. März führt jetzt Dirk Köckler das Unternehmen. Der 51-Jährige war zuletzt Vorsitzender der Geschäftsführung der Raiffeisen Waren GmbH in Kassel.

2017 hatte Agravis mit knapp 6700 Mitarbeitern einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (Ebit) von 74 Millionen Euro verbucht. Das vergangene Jahr war geprägt durch die langanhaltende Trockenphase im Sommer und den damit verbundenen Problemen für die Tierzüchter.

Außerdem war PCB-verunreinigtes Futtermittel ein Thema. Der giftige Stoff war durch Farbabsplitterungen in einem Werk in Geflügelfutter geraten. Deshalb hatten die Behörden mehrere Höfe zeitweise gesperrt. Dennoch verbesserte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr.