Polizisten wollen mehr Zusammenarbeit

Ahaus/Bad Bentheim (dpa) - Seit mehr als zehn Jahren fahren Polizisten aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden in der Grenzregion gemeinsam Streife - diese Kooperation soll ausgebaut werden. Künftig solle das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) noch flexibler für Ermittlungen, Fahndungs- und Unterstützungsmaßnahmen eingesetzt werden, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, Marco Ellermann. So solle der gegenseitige Informationsaustausch entlang der Grenze ausgebaut werden, eventuell sogar mit einem gemeinsamen Informationszentrum. Am Donnerstag wollen Deutsche aus beiden Bundesländern und Niederländer das «Ahauser Übereinkommen» unterzeichnen, das die Zukunft des gemeinsamen Polizeiteams sichern soll.

Von dpa