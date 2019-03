Wellenreuther hofft auf Rückkehr nach Deutschland

Tilburg (dpa) - Der frühere U21-Nationaltorhüter Timon Wellenreuther hat nach einer Berg- und Talfahrt in seiner Karriere eine Rückkehr nach Deutschland im Blick. «Ich lasse alles auf mich zukommen. Aber wenn ich nicht eines Tages wieder in der Bundesliga oder sogar in der Champions League spielen wollte, wäre ich falsch im Fußball», sagte der frühere Bundesliga-Keeper des FC Schalke 04 im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa