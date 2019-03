Bilder gegen den Krieg: Große Anja-Niedringhaus-Ausstellung

Köln (dpa) - Zum fünften Todestag der in Afghanistan ermordeten Fotografin Anja Niedringhaus (1965-2014) zeigt das Käthe-Kollwitz-Museum in Köln von Freitag (29. März) an die erste posthume Retrospektive der Pulitzer-Preisträgerin. Mehr als 80 großformatige Aufnahmen dokumentieren ihr Werk. Die Fotos der «Bilderkriegerin» wurden weltweit von den wichtigsten Zeitungen und Magazinen auf der Titelseite gedruckt.

Von dpa