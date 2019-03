Duisburgs Verteidiger Bomheuer gegen St. Pauli vor Rückkehr

Duisburg (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist MSV Duisburg kann im Spiel beim FC St. Pauli am Freitag (18.30 Uhr) wieder mit Dustin Bomheuer planen. Der Innenverteidiger hat seine muskulären Probleme, mit denen er mehrere Wochen ausfiel, überwunden und ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob Bomheuer in Hamburg aufläuft, hat MSV-Coach Torsten Lieberknecht aber noch nicht entschieden. «Bei ihm müssen wir überlegen, ob es nach den drei Wochen Pause am Freitag schon Sinn macht», erklärte Lieberknecht vor dem Match. Zuletzt war Bomheuer am 24. Februar gegen Aue (0:0) zum Einsatz gekommen.

Von dpa