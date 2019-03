Düsseldorfer Flughafen: Air Berlin-Pleite bremst Wachstum

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Pleite von Air Berlin hat 2018 Spuren in der Bilanz des Flughafens Düsseldorf hinterlassen. Erstmals seit Jahren sank 2018 die Zahl der Fluggäste und der Flugbewegungen am größten nordrhein-westfälischen Flughafen. Auch Umsatz und Ergebnis waren rückläufig, wie der Airport am Donnerstag mitteilte. Dennoch erzielte der Konzern wieder einen Gewinn von fast 60 Millionen Euro.

Von dpa