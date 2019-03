Ermittlungen nach Unfall der Schwebebahn eingestellt

Wuppertal (dpa/lnw) - Vier Monate nach dem gefährlichen Unfall der Wuppertaler Schwebebahn sind die Ermittlungen eingestellt worden. Es hätten sich keine Anhaltspunkte für ein strafbares Fehlverhalten ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ursache des Unfalls sei ein zuvor nicht erkennbarer Materialverschleiß gewesen. Seit dem Vorfall am 18. November vergangenen Jahres steht das weltberühmte Verkehrsmittel still. Damals war die eiserne Stromschiene auf 350 Metern Länge herabgefallen. Dabei wäre ein 34-jähriger Cabriofahrer beinahe erschlagen worden.

Von dpa